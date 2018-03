Esce per fare una passeggiata: è ai domiciliari e al rientro trova i carabinieri

Era stato condannato agli arresti domiciliari per il reato di rapina impropria e nella notte tra lunedì e martedì è finito nuovamente in manette, per mano dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona.

Si tratta di un giovane classe 1991 originario del Kosovo che, nonostante dovesse scontare la pena presso la propria abitazione di via Marin Faliero, in città, è stato sorpreso da militari mentre rincasava da una passeggiata certamente non autorizzata.

Arrestato, il pregiudicato è ora in attesa del rito direttissimo.