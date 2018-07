Si rovescia l'escavatore e resta schiacciato sotto: deceduto il conducente

Non appena trascorse le ore le 19 di ieri, sabato 30 giugno, la Centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per intervenire in supporto ai Vigili del fuoco e all'eliambulanza a Brenzone, nella zona della Chiesetta di San Antonio Dalla Pontare, dove si era rovesciato un escavatore e il conducente era rimasto sotto.

Sul posto il personale medico dell'elicottero ha solamene potuto constatare la morte dell'uomo, L.S., 82 anni, di Brenzone (VR). La salma ricomposta e stata recuperata dall'eliambulanza e trasportata nella cella mortuaria a Malcesine.