"Tu vuò fà l'americano, ma si' nato in Italy": sul lago segnaletica stradale in inglese stentato 

Un video pubblicato su Youtube dal Corriere della Riviera riprende la segnaletica orizzontale "bilingue" che, nelle intenzioni, dovrebbe avvertire gli automobilisti impegnati a percorrere la Gardesana orientale, tra i quali anche i numerosi turisti stranieri che come sempre d'estate affollano la costa lacustre, di prestare attenzione e rallentare.

In inglese la dicitura corretta prevederebbe "slow", "rallenta", forma imperativa dal verbo to slow che per l'appunto vuol dire rallentare. Ma quanto invece si legge, verniciato in bianco a caratteri cubitali sull'asfalto del tratto di strada compreso tra Bardolino e Garda, è piuttosto un clamoroso e buffo errore: «solw - rallenta», di fatto una parola inesistente prodotta dalla casuale inversione di posto tra le lettere "l" e "o".