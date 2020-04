La pattuglia lo vede a spasso di notte, lui scappa e si libera dell'eroina

I carabinieri della stazione di Cadidavid, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno visto girovagare senza meta, nel quartiere Sacra Famiglia, un uomo e pertanto hanno deciso di controllarlo.

Si trattava di un 38enne di origine tunisina, che alla vista della pattuglia ha subito cercato di scappare, ma è stato prontamente inseguito a piedi da uno dei militari. L'altro operatore, seguendolo in macchina ha potuto notare lo straniero gettare qualcosa a terra durante la fuga che, una volta raccolto, si è capito essere il vero motivo della fuga. Infatti, nel piccolo pacchetto buttato di fretta, vi erano 11 grammi di eroina che hanno determinato, dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, l'arresto del 38enne.

Il provvedimento preso nei confronti del tunisino, che annovera numerosi precedenti per droga, è stato convalidato ed in attesa del giudizio non potrà entrare nel comune scaligero.

