Eroina e marijuana: altre due persone in manette a Verona per spaccio

Altri due arresti sono stati messi a segno nella serata di lunedì dai carabinieri di Verona, sempre impegnati nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

EROINA - Si è conclusa il 3 febbraio un'indagine avviata qualche giorno fa dai militari della stazione di San Massimo, a carico di un cittadino tunisino di 40 anni, pregiudicato e domiciliato in città. Gli operatori avrebbero pedinato l'uomo fino a quando non lo avrebbero sorpreso in via San Marco mentre cedeva 3 grammi di eroina ad un giovane italiano. La perquisizione si è poi spostata nell'abitazione del nordafricano, dove sarebbero stati recuperati 5 flaconi di metadone e 70 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

MARJUANA - Quasi contemporaneamente, ma in via Prina, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha sottoposto a controllo un 19enne di origine moldava, disoccupato e con alcuni precedenti alle spalle, trovandolo in possesso di 25 grammi di marijuana.

Entrambi, nella mattinata di martedì, dovrebbero comparire davanti al giudice.