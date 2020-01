Fermato, dal controllo spuntano eroina e hashish: arrestato un 52enne

Un'altra persona è finita in manette per mano dei carabinieri della stazione di Verona principale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio di martedì, in via Galilei, i militari hanno sottoposto a controllo un 52enne italiano, senza una fissa dimora e con alle spalle alcuni precedenti, trovandolo in possesso di 3 grammi di eroina suddivisi in dosi e di 3 grammi di hashish. Arrestato, l'uomo ha passato la notte in guardina e mercoledì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento, imponendogli il divieto di dimorare nella provincia di Verona, in attesa del processo.