A piedi verso la sala scommesse con 9 dosi di eroina: 39enne arrestato

È finito in manette, nel pomeriggio di venerdì, G.M., 39enne tunisino, trovato in possesso di 9 dosi di eroina dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato avvistato in via Golosine intorno alle 15, mentre camminava in direzione di una sala scommesse della zona. Fermato dopo un breve tentativo di fuga, e sottoposto a perquisizione personale dagli agenti, G.M. è stato trovato in possesso di 9 involucri termosaldati contenenti 8.40 grammi di eroina.

Il pusher è così finito in manette per illecita detenzione di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato trattenuto fino a sabato mattina.

Gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere che l’uomo aveva finito di scontare gli arresti domiciliari solo qualche mese fa e che era gravato da diversi precedenti specifici.

Condotto davanti al giudice, G.M., dopo la convalida dell’arresto, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa.

Lo stupefacente sequestrato sarà distrutto mentre, invece, sarà sottoposto al vaglio degli inquirenti il telefono cellulare dell’uomo.