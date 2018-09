Strano viavài di gente dalla casa del pregiudicato: trovata dell'eroina

Da qualche tempo i carabinieri della stazione di Sanguinetto avevano notato un insolito viavài di persone dalla casa di un pluripregiudicato per reati inerenti le sostanze stupefacenti , B.L., italiano e classe 1959, che tra l'altro si trovava agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di domenica quindi i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione situata a Casaleone trovandovi, secondo quanto riferito dall'Arma, 30 dosi di eroina, materiale da taglio e confezionamento per la sostanza.

B.L. a quel punto avrebbe cercato di sottrarsi all'arresto, venendo però bloccato dalle forze dell'ordine, che lo hanno condotto nelle camere di sicurezza della caserma di Legnago.

La direttissima che si è svolta nella giornata di lunedì, ha visto il giudice convalidare il provvedimento e applicare la misura cautelare del carcere, in attesa del processo fissato per l'8 novembre.