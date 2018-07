Ubriaco, cerca di rubare della legna a Erbezzo. Arrestato dai carabinieri

Ieri mattina, 14 luglio, i carabinieri di Bosco Chiesanuova hanno tratto in arresto un 39enne di Erbezzo, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto e minaccia a pubblico ufficiale.

L'uomo poco prima, in stato di ubriachezza, era entrato in un'abitazione di Villaggio Pineta Fasani, ad Erbezzo, provando a prendere della legna lasciata in giardino. Scoperto dal proprietario della legna, il 39enne è corso via, ma i carabinieri lo hanno ritracciato e lui li ha minacciati.

L'uomo, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato al proprio domicilio, in stato di arresto. Il giudizio direttissimo è fissato per domani mattina.