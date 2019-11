Erbè e zona nord di Sorgà senz'acqua: intervento di manutenzione

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre mancherà l’acqua in tutto il Comune di Erbè e nella zona nord di Sorgà. Tra le ore 24 di venerdì 8 e le 6 del mattino di sabato 9 novembre è previsto infatti un intervento di manutenzione alla centrale acquedottistica del Comune di Erbè.

I lavori comporteranno nelle ore indicate la sospensione del servizio idrico in tutte le abitazioni di Erbè ed in quelle site nella zona nord di Sorgà. È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.