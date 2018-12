Immersione fatale a Torri del Benaco: da chiarire le cause della morte

Solo pochi giorni prima, sempre nella zona di Torri del Benaco, un altro sub aveva rischiato di grosso durante un'immersione e domenica a rimetterci la vita è stato invece Enzo Fontana, 55enne originario di Lavagno e residente nel Padovano. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso dell'uomo e sulla vicenda sono quindi in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine.

Poco prima di mezzogiorno, il corpo del sub è stato visto galleggiare nell'acqua davanti allo Yachting Club da un gruppo di persone, che lo ha recuperato con il gommone. I tentativi di rianimazione sono così partiti immediatamente a bordo dell'imbarcazione e proseguiti poi sulla terra ferma dai soccorsi, precedentemente allertati: le condizioni di Fontana però erano apparse gravi fin dall'inizio e l'uomo è spirato prima di essere trasportato in ospedale. Fontana lavorava come professore di elettronica all'istituto Marconi di Padova e su Facbk alcuni studenti hanno omaggiato la memoria del loro insegnante.

I carabinieri di Torri del Benaco hanno quindi sequestrato l'attrezzatura per sottoportla ad alcune verifiche, mentre la Polizia locale si è occupata di liberare la zona per rendere più agevoli i soccorsi. Il malore sembra ancora la causa più probabile, ma le indagini proseguiranno per sciogliere ogni dubbio.