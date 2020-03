Professor Enzo Bonora ai malati di diabete: «Muovetevi anche in casa»

Esercizi per le braccia, esercizi per le gambe e anche il ballo, tutto può essere utile per mantenersi in forma in questo periodo in cui non si può uscire di casa e quindi l'attività fisica si può fare soltanto tra le mura di una stanza. Ma se per gli uomini e le donne, l'esercizio fisico è utile, per coloro che soffrono di diabete è fondamentale consumare glucosio o per migliorare la secrezione dell'insulina. Ad esserne convinto è soprattutto il professor Enzo Bonora, ordinario di endocrinologia dell'Università di Verona e direttore del reparto di endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Attraverso la sua pagina Facebook «Enzo Bonora contro il diabete», il medico, docente e ricercatore ha condiviso dei video in cui mostra ai malati di diabete degli esercizi che si possono fare in casa e che possono offrire benefici al corpo e anche alla mente. «Muovetevi, muovetevi - è il monito del professor Bonora - Fate cose che vi divertono». E tra queste cose può esserci anche il ballo, come mostrato dallo stesso Bonora nel video pubblicato oggi, 22 marzo.

