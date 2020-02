S'introducono nei garage della sede de L'Arena, ma vengono scoperti

Erano circa le ore 21 di martedì sera, quando gli agenti della Polizia di Stato di Verona hanno sorpreso due uomini nella sede del gruppo editoriale “Athesis”, editore de L'Arena, che poco prima si erano introdotti abusivamente all’interno delle autorimesse. Entrambi sono stati segnalati alla centrale operativa della Questura dal portiere dello stabile situato in corso Porta Nuova che, grazie all’impianto di videosorveglianza, aveva notato gli individui sospetti e ha dato l'allarme.

Gli agenti delle Volanti accorsi hanno immediatamente preso in consegna i due individui: un cittadino marocchino di 21 anni e un 31enne italiano, nato nella provincia di Venezia. Quest'ultimo, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di arnesi idonei allo scasso, nello specifico, un trancino di 25 centimentri e una pinza di 18: materiale che è stato sequestrato dai poliziotti.

Entrambi gli uomini, sprovvisti di documenti, sono stati condotti negli uffici di lungadige Galtarossa per l’identificazione; gli accertamenti si sono conclusi con il rilascio del cittadino straniero e con la denuncia, invece, del 31enne veneziano che dovrà rispondere di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, contravvenzione, tra l’altro, per la quale era già stato denunciato in passato.