Agguato a Trissino, la vittima viveva a San Martino Buon Albergo

Viveva a San Martino Buon Albergo con la compagna, Enrico Faggion, la vittima del brutale omicidio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a Trissino, nel vicentino. Era a bordo della sua Kia bianca e stava approfittando della pausa pranzo per andare a trovare sua mamma. Intorno alle 12.30 si trovava in via Nazario Sauro, a Trissino, quando una Mercedes, a quanto pare di colore nero, gli ha tagliato la strada. Enrico Faggion è uscito dalla sua macchina e dalla Mercedes sono partiti quattro o cinque colpi di pistola che lo hanno ucciso. Un'omicidio dalle modalità simili agli agguati mafiosi.

Enrico Faggion aveva 39 anni. Come riportato da Marco Milioni e Pietro Rossi su VicenzaToday, Faggion era noto a Trissino e l'8 agosto si sarebbe dovuto sposare. Il suo omicidio è avvenuto vicino alle piscine comunali, in un orario in cui le piscine sono molto frequentate. E infatti, sono tante le persone che hanno udito gli spari. Sul posto i carabinieri sono intervenuti anche con la scientifica. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili per risalire all'identità del killer e dei suoi ipotetici complici.