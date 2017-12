Emergenza Pm10 rientrata in città. Tolto lo stop agli impianti a legna o pellet

Dopo il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio per lo sforamento del livello di Pm10 in città, Arpav ha rilevato un miglioramento sulla qualità dell’aria e dall'amministrazione comunale è arrivata la comunicazione che il divieto di utilizzo impianti alimentati a legna o a pellet si conclude con il 28 dicembre.

Il bollettino Arpav di oggi, relativo alle previsioni del PM10, indica su Verona una discreta riduzione del carico inquinante per la giornata in corso e la previsione per le due successive, con concentrazioni medie giornaliere tra 10 e 20 µg/ m 3 a fonte di un valore limite giornaliero di 50 µg/m 3.

L’Amministrazione infine invita la cittadinanza a mantenere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente, come un minor utilizzo dell’auto privata, il mantenimento del riscaldamento in casa tra i 19 e i 21 gradi, e la chiusura dei battenti degli accessi al pubblico di uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali, attività industriali ed artigianali.