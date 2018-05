Elton John in Arena, biglietti a quasi duemila euro. La denuncia di Codacons

È il tour di addio del grande cantautore britannico Elton John. È il Farewell Yellow Brick Road Tour che partirà nel prossimo mese di settembre e che in Italia farà tappa all'Arena di Verona il 29 e 30 maggio 2019. L'evento quindi è tra più di un anno, ma il prezzo dei biglietti è già salito alle stelle, si parla di quasi 2mila euro per un biglietto disponibile online. Una sorta di bagarinaggio via internet che l'associazione dei consumatori Codacons intende denunciare.

Sui siti secondari si arriva a spendere fino a 1.755 euro per l'evento del 29 maggio 2019, a fronte di prezzi compresi tra i 69 e i 200 euro sui canali di vendita ufficiali - ha dichiarato il presidente di Codacons Carlo Rienzi - E i listini del bagarinaggio online sono destinati a crescere ancora col diminuire delle disponibilità di biglietti sul mercato. Si tratta di una speculazione inaccettabile ai danni dei fan dell'artista e degli amanti della musica. Per questo abbiamo presentato un nuovo esposto alle procure di Verona e Milano, chiedendo di bloccare la vendita di biglietti sul web a prezzi maggiorati e di accertare illeciti a danno degli utenti, in attesa che le istituzioni adottino le opportune misure per contrastare il fenomeno del secondary ticketing.