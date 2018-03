Sport come palestra di vita, è partito da Verona "Easy basket in classe"

È stata Verona ad ospitare il primo dei tre incontri con i campioni di pallacanestro Cecilia Zandalasini e Giacomo Galanda, promossi nell'ambito del progetto educativo per le scuole primarie dal titolo "Easy basket in classe". Ieri, 19 marzo, nella palestra Zorzi di Parona hanno partecipato gli insegnanti e gli alunni della scuola primaria Zorzi e le classi quinte della scuola Pertini. Ma nel veronese la campagna coinvolge 12 scuole primarie della città (Simoni, Don Mercanti, Dorigo, Pertini, Zorzi, Solinas ed Educandato agli Angeli) oltre a scuole di Erbezzo, Caldiero, Cologna Veneta, Vigasio e Pesina di Caprino, per un totale di 86 classi e quasi 1.700 alunni. In Veneto partecipano all'iniziativa 46 scuole, con 348 classi, 500 insegnanti e più di 8.000 alunni delle primarie.

L'iniziativa coinvolge in tutta Italia 60mila alunni tra i 6 e i 10 anni, 3mila insegnanti e oltre 2.500 classi delle scuole primarie, e mira a promuovere lo sport come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà, grazie ad un approccio ludico con poche e semplici regole per alunni ed insegnanti. Ed è previsto anche un contest, con la creazione di elaborati artistici da parte degli alunni, che premierà la vincitrice assoluta nazionale e le 20 classi, una per regione, che meglio avranno rappresentato la maglia della nazionale.

Il progetto gode del patrocinio del ministero della salute, della presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ed è promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da Neways, azienda veronese specializzata in progetti di comunicazione.