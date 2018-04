E-commerce. Il colosso Alibaba mira alle eccellenze del territorio veronese

L’interesse del colosso cinese dell’e-commerce Alibaba per le eccellenze produttive del territorio veronese è stato al centro dell’incontro tenutosi mercoledì, a palazzo Barbieri, tra il sindaco Federico Sboarina e le responsabili vendita del gruppo, Valerie Han e Mellica Xie. Presenti all’incontro il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani, l'assessore Ilaria Segala, Valentina Petroli dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Simone Incontro, General manager di Veronafiere in Cina.

“Un visita che rafforza l’importanza del gemellaggio avviato tra la città di Verona e quella cinese di Hangzhou, sede del gruppo Alibaba – dichiara il sindaco –. Un impegno che, partendo dalla volontà di sostenere la valorizzazione dei due siti, entrambi Patrimonio mondiale dell’Unesco, è finalizzato all’intensificazione dei rapporti culturali, sociali ed economici con tutto il territorio cinese. L’intento è quello di costruire una via preferenziale tra la città di Hangzhou, la Cina e l’Italia, utilizzando come punto d’ingresso e di interscambio la città di Verona e la sue articolate professionalità economico-produttive. Un percorso che diventa ogni giorno più concreto, come dimostrano le attenzione riversate sulla nostra città dalla compagnia cinese Alibaba”.