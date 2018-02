Due giovani rischiano l'ipotermia sul Carega: elitrasportati in ospedale a Borgo Trento

Erano da poco passate le ore 13.30 di oggi, domenica 4 febbraio, quando l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzone di Malga Campobrun, sotto il Rifugio Scalorbi a circa 1.800 metri di quota, per soccorrere tre escursionisti in difficoltà.

Partiti per una camminata, infatti, due di loro, entrambi ventiseienni di Verona, che indossavano abbigliamento e calzature leggeri, erano infreddoliti e mostravano principi di ipotermia.

Dopo averli individuati, il medico, l'infermiere e il tecnico di elisoccorso, sono sbarcati nelle vicinanze e li hanno raggiunti. A quel punto i due giovani sono stati imbarcati in hovering, per poi essere trasportati all'ospedale di Borgo Trento dove sono stati sottoposti ai controlli del caso. L'altro amico è invece potuto rientrare autonomamente.