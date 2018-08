Fermate due donne con attrezzi da scasso a Garda: "I controlli proseguono con successo"

Nella tarda mattinata di sabato 18 agosto, dopo giorni di appostamenti e con un’azione mirata portata avanti dalla polizia locale del Comune di Garda, sono state fermate e accompagnate nella Caserma dei Carabinieri di Bardolino due donne di origine Rom, risultate entrambe con precedenti per furti in appartamenti. Entrambe sono state successivamente trovate in possesso di arnesi da scasso.

A rivelarlo è stato lo stesso primo cittadino di Garda Bendinelli che spiega: «Si ha ragione fondata di pensare che siano le stesse che un paio di settimane fa abbiano operato a Lazise e che in passato abbiano già setacciato alcuni appartamenti del nostro Comune».

Secondo quanto indicato dal sindaco, inoltre, stanno proseguendo anche gli accertamenti durante il mercato settimanale del venerdì, un'attività che vede collaborare i carabinieri di Bardolino e gli agenti della polizia locale di Garda. In passato, le forze dell'ordine durante lo svolgimento di simili controlli avevano già arrestato una scippatrice durante la prima settimana di luglio.

«Un ringraziamento particolare va ai nostri vigili, - ha quindi aggiunto il sindaco Bendinelli - al comandante Pezzo e ai carabinieri di Bardolino». Infine, da parte del primo cittadino di Garda un invito rivolto ai suoi compaesani: «Qualora venissero rinvenuti segni di effrazione o accertati furti presso le abitazioni riconducibili alla mattinata di sabato, siete pregati di contattare immediatamente la polizia locale di Garda o i carabinieri di Bardolino».