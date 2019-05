A fuoco due auto nel parcheggio di Amia: sul posto pompieri e polizia

Due auto sono andate a fuoco nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio in via Bartolomeo Avesani a Verona. Secondo quanto rierisce la questura scaligera, le vetture erano posteggiate all'interno del parcheggio dell'azienda municipalizzata Amia.

L'incendio è scoppiato intorno alle ore 3 della notte scorso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e allertato la polizia per l'espletamento degli opportuni rilievi.

Al momento tra le ipotesi circa la dinamica dell'episodio, non vi è quella dell'incendio doloso. Secondo gli inquirenti, infatti, le fiamme avrebbero inizialmente avuto origine da un cortocircuito accidentale in uno dei veicoli, coinvolgendo in seguito anche la seconda auto posteggiata vicino alla prima.