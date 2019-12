Trovati dalla polizia con quasi tre etti di marijuana: arrestati due giovani a Verona

Nella tarda serata di ieri, giovedì 12 dicembre, nel corso dello svolgimento dei servizi di controllo del territorio previsti in occasione della festività di Santa Lucia, la polizia di Stato riferisce di aver arrestato due ragazzi, entrambi veronesi di 18 e 20 anni. I due giovani, secondo quanto riportato dalla questura scaligera, sarebbero stati trovati in possesso di quasi tre etti di sostanza stupefacente.

I giovani sarebbero stati fermati, intorno alle ore 23, dagli agenti che, avvicinandosi ai ragazzi in vicolo Volto San Luca, avrebbero sentito un intenso odore di marijuana. Invitati a mostrare quanto in loro possesso, i due senza opporre resistenza, avrebbero a quel punto consegnato la droga e un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la pesatura della sostanza stupefacente.

La droga, sottoposta in seguito dagli operatori della polizia Scientifica al narcotest, sarebbe quindi risultata essere marijuana, per un peso totale di 289 grammi. Dopo essere stati arrestati, i giovani, secondo quanto riferito dalla polizia, sarebbero quindi comparsi questa mattina davanti al giudice che, in sede di direttissima, dopo la convalida dell’arresto, avrebbe disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di firma presso gli uffici della questura. L’udienza, infine, è stata per loro rinviata all'aprile del prossimo anno.