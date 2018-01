Due anni senza Giulio Regeni, candele accese anche a Verona per ricordarlo

Il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni fu rapito in Egitto e pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo fu ritrovato con evidenti segni di torture.

Sono trascorsi due anni e ancora non è stato possibile fare piena luce sul sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni. Per questo motivo, il prossimo giovedì 25 gennaio in decine di città italiane si accenderanno migliaia di candele alle 19.41, l'ora in cui Giulio venne visto per l’ultima volta. A Verona l'appuntamento è a partire dalle 19.15 in Piazza dei Signori.