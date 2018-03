Accusati di violenza sessuale sulla figlia di 6 anni della famiglia che li ospitava

Violenza sessuale su una bambina di 6 anni. Questa l'accusa formulata nei confronti di due soggetti, padre e figlio. Il caso è il medesimo anche se viene seguito da due tribunali, quello di Verona per l'adulto e quello dei minori di Venezia per il figlio adolescente.

I due, l'anno scorso, erano in cerca di un alloggio e come soluzione temporanea erano stati ospitati in casa da una famiglia di amici veronesi, i quali avevano appunto una figlia di 6 anni. I genitori si sono fidati a lasciare la piccola con i due ospiti, fino a quando la madre non ha scoperto tutto. Come riportato da TgVerona, la donna stava preparando la figlia a fare la doccia quando ha visto le mutandine sporche. La bimba ha spiegato alla mamma che i due ospiti l'avevano toccata ovunque ed erano andati anche oltre.

La denuncia è partita immediatamente e i due sono stati indagati. L'accusa è stata formulata dopo aver ascoltato i racconti della bambina, affidata ad una psicologa. Quanto riferito dalla vittima non è sembrato un'invenzione e quindi i due ora sono formalmente accusati e pur trovandosi in libertà non possono avvicinarsi alla famiglia che li aveva ospitati.