Violenza sessuale su di un ragazza ubriaca, accusati due 25enni

Una serata in discoteca, un mix di alcolici e una violenza sessuale. È quanto è accaduto una sera del 2017 tra Cerea e Dossobuono, come ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Villafranca, allertati all'epoca dagli operatori dell'ospedale di Borgo Trento, a cui la vittima aveva chiesto assistenza.

I fatti, riportati sul Corriere di Verona, hanno portato all'accusa per violenza sessuale nei confronti di due ragazzi di 25 anni. I due si erano proposti di riaccompagnare a casa una ragazza di 20 anni dopo una serata in discoteca a Cerea. La ragazza aveva bevuto tanto e i due l'hanno caricata in macchina, ma a Dossobuono a turno l'avrebbero violentata.

E la Procura di Verona ipotizza il reato di violenza sessuale perché la giovane non era in grado di intendere e volere a causa dell'alcol ingerito e quindi non avrebbe potuto acconsentire ad un rapporto sessuale con i due 25enni.