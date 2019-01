Spaccio a San Pietro in Cariano: due arresti, sequestrati 6 etti di cocaina e oltre 5mila euro

Nel corso dell'attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Valpolicella, i carabinieri del Nucleo Operativo di Caprino Veronese hanno arrestato nel weekend due cittadini albanesi incensurati. I due uomini avevano affittato per tutto il mese un appartamento ubicato San Pietro in Cariano, dove custodivano vari quantitativi di cocaina, nascosta all'interno di una valigia poi trovata nella camera da letto.

Durante l'operazione dei militari sono stati sequestrati complessivamente oltre 660 grammi di cocaina in sasso, suddivisi in confezionamenti da 50 e 100 grammi, nonché ben 5.430 euro in contanti, un bilancino di precisione e numerosi manoscritti riportanti somme matematiche attinenti alla vendita della droga.

Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Montorio. Al termine dell'udienza di convalida, che si è svolta nella mattinata di lunedì 14 gennaio, il giudice ha confermato per entrambi la custodia in carcere.