Oggetti rubati e stupefacenti scoperti al Residence Millennium di Verona

Nell'ambito delle operazioni esecutive di alcuni appartamenti gravati da provvedimento giudiziale di liberazione dell'immobile, lo scorso 22 novembre, agenti di polizia, affiancati da carabinieri, finanzieri, vigili urbani e operatori del reparto prevenzione crimine di Padova, hanno effettuato, all'interno delle unità immobiliari sgomberate e nelle aree adiacenti al Millennium Residence di via Mercurio, controlli approfonditi che hanno portato al ritrovamento di droga e oggetti rubati.

In uno dei locali da liberare è stato ritrovato un computer portatile provento di furto, avvenuto, nella notte dello scorso 8 novembre, all'interno degli impianti sportivi di via Selenia. Il ventottenne di nazionalità romena trovato in possesso dell'oggetto rubato è stato denunciato per ricettazione e nei sui confronti è stato emanato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

All'interno di altre due abitazioni sottoposte a perquisizione sono stati rinvenuti un grammo di eroina e 0.96 grammi di hashish, ritrovamento per il quale sono stati segnalati alla Prefettura e sanzionati amministrativamente due uomini: un quarantasettenne italiano e uno svizzero di trentacinque anni, ambedue gravati da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’area circostante al residence sono stati trovati lungo il marciapiede, circa sei grammi di ketamina, sequestrati a carico di ignoti.

Quarantatre in totale le persone identificate, due delle quali, poiché prive di documenti, sono state accompagnate in questura dagli agenti per lo svolgimento delle necessarie pratiche identificative. I dati raccolti nel corso dell'attività verranno utilizzati per sviluppare i necessari controlli sulla titolarità degli alloggi occupati, sulla presenza di contratti di locazione e sul regolare assolvimento degli obblighi fiscali dei proprietari degli immobili.