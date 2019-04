Droga in città e furti alla Coin: Pasqua di lavoro per i carabinieri di Verona

Sono stati giorni di lavoro quelli delle festività pasquali per i carabinieri della compagnia di Verona, impegnati in controlli del territorio che hanno portato anche ad una grossa sanzione per un'automobilista ubriaco.

I militari della sezione radiomobile invece hanno tratto in arresto un cittadino gambiano 21enne, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, che, sottoposto a controllo in Circonvallazione Oriani, è stato trovato in possesso di 15 grammi di eroina e 18 di marijuana.

Il giovane è stato subito condotto davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere sino alla prossima udienza.

Due persone poi sono state denunciate per aver sottratto merce presso il negozio “Coin” nella giornata di sabato. Nel primo caso, una donna italiana 56enne si era impadronita di due profumi del valore di 150 euro; nel secondo, invece, un 37enne originario del Marocco è stato sorpreso mentre asportava merce esposta per un valore di 204 euro. In entrambi i casi la refurtiva è stata poi restituita al legittimo proprietario.