Verona, droga e misure violate: 4 arresti in una settimana per i carabinieri

Sono stati intensificati nel corso di questa settimana i servizi di contrasto alla criminalità in città da parte dei carabinieri della compagnia di Verona, che hanno identificato e controllato oltre 600 persone e 300 veicoli nelle zone più sensibili, come il centro storico, Santa Lucia e borgo Roma, compiendo alcuni arresti.

Nella giornata di mercoledì, i militari della stazione di Verona principale hanno messo le manette ai polsi di un 28enne tunisino, ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti. Lo straniero infatti è stato colto nella zona dei Bastioni di Circonvallazione Oriani, mentre cedeva 3 grammi di marijuana ad un 20enne in cambio di 30 euro. Il fermato inoltre è stato trovato in possesso di altri 6 grammi di "erba" e di 5 hashish: portato in tribunale, dopo la convalida del provvedimento, è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune scaligero.

A Borgo Roma invece un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata a Pescantina lo scorso 19 agosto, è stato arrestato per evasione poiché sorpreso ad un bar a sorseggiare un caffè.

Nella giornata di giovedì i carabinieri di San Massimo, nel quartiere Santa Lucia, hanno controllato e denunciato, per la violazione dell'obbligo a cui è sottoposta, una donna colpita dal divieto di ritorno nel comune di Verona perché autrice di diversi furti proprio nel capoluogo scaligero.

Infine venerdì, la sezione radiomobile ha tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 1983, colpito da un'ordinanza di custodia in carcere per aver violato ripetutamente il divieto di dimorare nel comune di Verona, comminato in seguito ad un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti che aveva commesso nel corso dell'estate. L'arrestato, rintracciato in un negozio di Veronetta, è stato poi condotto nel carcere di Montorio.