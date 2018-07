Blitz della municipale in stazione e in Borgo Roma, il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

Nella serata di ieri, martedì 24 luglio, quando erano circa le ore 20, la polizia municipale di Verona ha compiuto una serie di controlli mirati nella zona di Borgo Roma in piazza Zara e della stazione di Porta Nuova, con particolare attenzione all'area circostante il tempo votivo.

Nel mirino dei vigili sono finiti diversi cittadini stranieri che solitamente sono dediti durante il giorno a pratiche di accattonaggio. La polizia ha quindi posto sotto sequestro denaro di provenienza illecita, oltre che alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente.

«Grande impegno di 25 agenti della polizia municipale ieri sera in stazione e a Borgo Roma in piazza Zara. - ha commentato quest'oggi il sindaco Federico Sboarina - Un'efficace operazione antidegrado e antidroga, noi non abbassiamo la guardia».