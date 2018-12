Blitz antidroga in centro città: 63 persone identificate dalla Polizia municipale

Nuova serie di controlli antidroga in centro città. La Polizia locale, nella serata di venerdì 14 dicembre, ha fatto scattare un blitz in corticella Sgarzerie e a Veronetta. Nell’operazione sono stati coinvolti 15 agenti della municipale, coordinati da due ufficiali, e le unità cinofile della municipale di Venezia e della Guardia di Finanza di Verona.

L’operazione, che è durata alcune ore, ha passato al setaccio vari locali e alcuni luoghi di ritrovo, in aree più nascoste, dove i giovani si incontrano per consumare droga. I controlli hanno portato all’identificazione di 63 persone, a sequestri di piccole quantità di hashish e marijuana e alla segnalazione alla Prefettura di tre ragazzi, come consumatori. Altri stupefacenti sono stati trovati in vicoli limitrofi alle aree controllate e nei pressi di un locale di Veronetta. I controlli proseguiranno anche nelle prossime serate.

«Ringrazio i cittadini e i residenti per le segnalazioni – ha detto l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato – perché è grazie alle loro indicazioni se l’Amministrazione è in grado di intervenire in maniera così precisa e puntuale nei luoghi dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Abbiamo potenziato i controlli in tutti i quartieri della città e, per quanto riguarda il centro, la nostra attenzione è rivolta ai locali e alle piazze più frequentate da turisti e veronesi, che potrebbero essere preda degli spacciatori. Non abbasseremo mai la guardia contro la droga: i controlli continueranno perché non c’è posto a Verona per chi vive nell’illegalità».