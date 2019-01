Droga sui Bastioni: colti sul fatto ed arrestati altri due spacciatori

Il centro città, in particolare la zona dei Bastioni, ad inizio settimana è stato al centro dei controlli dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e dela stazioni di Verona Principale e San Massimo, impegnati nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Un'attività che ha portato all'arresto di due persone trovate nella flagranza di reato.

Un cittadino marocchino di 38 anni, pregiudicato, è finito in manette per mano dei militari del Norm, dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di eroina ad un veronese, con la successiva perquisizione che ha permesso di recuperare in tutto 5 grammi di eroina e 325 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio. Una volta in caserma, gli uomini dell'Arma hanno anche accertato che il fermato aveva fornito loro false generalità al fine di nascondere il fatto che era gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora, che gli vietava di tornare in provincia.

I carabinieri della stazione di Verona invece hanno arrestato cittadino gambiano classe 1996, pregiudicato e residente in un'altra regione, dopo averlo colto sul fatto mentre vendeva ad giovane moldavo domiciliato in città 2 grammi di hashish. Anche in questo caso è stata necessaria la perquisizione personale per trovare addosso allo straniero altri 3 grammi della stessa sostanza e 95 euro, considerati provento dell’attività illecita. L’acquirente inoltre è stato denunciato in stato di libertà poiché si era messo alla guida di un’auto nonostante fosse sprovvisto i patente di guida.

Entrambi gli arrestati sono stati ristretti nelle camere di sicurezza di Via Salvo D’Acquisto, in attesa del processo che sarà celebrato con il rito direttissimo.