Prostituzione, droga e armi: maxi operazione della polizia anche nella provincia di Verona

Si è conclusa il 23 giugno una operazione di Polizia coordinata dal Servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in numerose province italiane, tra le quali anche quella di Verona, volta al contrasto dei reati predatori, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'articolata attività che ha visto impegnati oltre alle Squadre Mobili anche Reparti specializzati della Polizia di Stato, come le Unità Cinofile Antidroga e la Polizia Scientifica, ha portato all’esecuzione di 78 perquisizioni, con il sequestro di circa 5 chili di sostanza stupefacente, pronta in dosi da smerciare sulle piazze di spaccio.

I risultati dell'operazione #altoimpatto coordinata #Sco per contrasto a reati predatori, sfruttamento prostituzione e spaccio stupefacenti:

64 arresti, 60 denunciati

78 perquisizioni

sequestro 5kg droga, 4 pistole, 1 fucile,300 munizioni, arnesi scasso, coltelli

Sono state sequestrate anche numerose armi: un fucile illegalmente detenuto, quattro pistole, delle quali una usata per un tentativo di omicidio, oltre a circa 300 cartucce, molteplici arnesi atti allo scasso e diversi coltelli a serramanico. Durante le operazioni sono state arrestate 64 persone, accusati di rapina, ricettazione, oltre che violazione delle norme concernenti le armi, furto, e per reati in materia di stupefacenti e favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione. In relazione a quest'ultimo reato, sono stati arrestati due cittadini romeni che avevano costretto, con violenza, a prostituirsi una connazionale ventiduenne, già madre di una bambina di pochi mesi.

Sempre nell'ambito della medesima vasta operazione di polizia, sono stati infine denunciati in stato di libertà ulteriori 60 soggetti, di diversa nazionalità, per reati di ricettazione, furto e violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti e quelle sulle armi.