Chi sono i «congiunti» e attività motoria «lontano da casa»: le risposte del governo

«Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti», inizia così la prima delle tanto attese nuove Faq (Frequently asked questions, cioè le domande frquenti) pubblicate in queste ore dal governo. Di seguito riportiamo per argomento tutte le novità principali che sono state (in parte) finalmente chiarite.

La visita ai «congiunti»

Come appena visto il nuovo Dpcm del 26 aprile consente di spostarsi per fare visita ai «congiunti» e alla domanda «Posso spostarmi per fare visita a qualcuno?», viene risposto: «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq precedente), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie».

Circa la questione su chi siano i «congiunti» che il Dpcm del 26 aprile consente di incontrare, il governo ha alla fine risposto come segue: «L’ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

Resta dunque inevasa la questione se per «stabile legame affettivo» si possa intendere anche un "legame d'amicizia", o solo una relazione, diciamo così, sentimentale/amorosa.

Utilizzo della mascherina

Il governo scrive che «diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali)».

Attività motoria anche lontano da casa dentro la regione

Sempre dal 4 maggio, il governo specifica che «si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa». Questo significa che, come da noi anticipato in precedenza, cadendo il limite della «prossimità di casa» non è nemmeno il Comune di residenza a rappresentare un perimetro oltre il quale sia vietato andare, poiché le norme nazionali sugli spostamenti dal 4 maggio consentiranno di spostarsi all'interno della propria regione anche per «situazioni di necessità» e il fare attività motoria e sportiva individuale rientra tra queste.

A specificare che è consentito farlo è la Faq dedicata che rivela come sia anche consentito «spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività», ma soprattutto che «non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione». Ciò significa però che l'attività motoria e sportiva individualmente svolta è possibile «anche lontano da casa» e dentro l'intera propria Regione, dunque anche fuori dal proprio Comune di residenza domicilio, poiché appunto il limite territoriale stabilito è quello dell'ambito regionale, cioè quello regolato sulla scorta delle «situazioni di necessità». In Veneto resta inteso che se domani il governatore Zaia dovesse prorogare la sua ordinanza numero 43 uguale a se stessa sul tema dell'attività motoria sarebbe a quel il presidente del Veneto ad imporre il limite del Comune di residenza, non certo il Dpcm del 26 aprile.

Anche l'utilizzo della bicicletta resta consentito per svolgere attività motoria individualmente: «L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale».

La Faq del governo sull'attività motoria e sportiva - 2 maggio 2020