Donna vuole suicidarsi e si butta dal ponte, ma precipita sul terreno

Non è riuscito il tentativo di suicidio messo in atto da una donna nel primo pomeriggio di giovedì a Verona.

Secondo le prime informazioni giunte, una signora italiana classe 1966 si sarebbe gettata da ponte Unità d'Italia, che collega via Leone Pancaldo con viale Caduti del Lavoro, intorno alle 14.30. Il gesto estremo però non avrebbe avuto l'esito voluto dalla donna, che anziché finire nelle acque dell'Adige, sarebbe precipitata sul terreno.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura scaligera e il personale del 118, che l'ha soccorsa e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento.