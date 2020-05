Scivola per una decina di metri lungo il sentiero del santuario Madonna della Corona

Secondo quanto si apprende da una nota, alle 17.40 circa di ieri sabato 9 maggio, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un'escursionista scivolata mentre con altre due persone scendeva dal Santuario Madonna della Corona verso Brentino, lungo il sentiero del Pellegrino.

La donna, una settantenne che era ruzzolata lungo il pendio erboso per una decina di metri, è stata raggiunta da una squadra e dall'infermiere dell'ambulanza, che le hanno prestato le prime cure per un possibile trauma cranico e una ferita alla testa. Dopo averla imbarellata, i soccorritori l'hanno trasportata fino al sentiero in un punto facilmente accessibile dall'elicottero di Verona emergenza che l'ha presa in carico e accompagnata all'ospedale.