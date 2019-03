Donna 50enne rapinata e uccisa al Postamat: è caccia ai banditi

Sono tutte aperte le piste dell'indagine sulla tragica morte della donna di origini romene residente nel Veronese, M. S., uccisa nel corso di una rapina, mercoledì a Noventa Vicentina. Dei banditi che hanno agito in via Palladio, lasciando sull'asfalto il corpo agonizzante della 50enne per darsi alla fuga su una Panda, non c'è ancora nessuna traccia.

Secondo quanto riferisce VicenzaToday, la vittima stava accompagnando la nipote Alessandra, dipendente di una ditta veronese di ortofrutta a Zimella, a fare una serie di prelievi al postamat per conto del titolare che avrebbe dovuto pagare una fornitura. Le due donne, a bordo di una Mercedes, sarebbero quindi passate per Lonigo e Orgiano, prima di arrivare a Noventa. È possibile che i malviventi le abbiano individuate e seguite? Tutte le ipotesi sono ancora tutte al vaglio degli inquirenti.

La rapina

È stato un vero e proprio "mezzogiorno di fuoco" quello che si è scatena nel centro della cittadina berica. Quando la 30enne sio trovava allo sportello, un bandito è entrato in azione, cercando di scaraventare fuori dall'auto la vittima che si è aggrappata alla portiera, mentre l'uomo ha iniziato una folle, ma breve corsa: subito, infatti, l'auto è carambolata contro gli ostacoli a bordo della strada. Il rapinatore è salito sulla Panda del complice e si è poi dileguata, mentre la 50enne romena è rimasta in condizioni diperate riversa a terra. La donna morirà dopo poco all'ospedale.

Caccia alla banda

Dal comando del nucleo investigativo provinciale del Colonnello Santini è stato subito diramato l'ordine di disseminare il territorio di posti di blocco, anche ai valichi di frontiera. Ad oggi, purtroppo, non ci sarebbero tuttavia ancora ricontri utili. Le indagini stanno proseguendo a tutto tondo con l'ausilio delle immagini dei circuiti di video sorveglianza, testimoni e quant'altro a disposizione della macchina investigativa dei carabinieri.