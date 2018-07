Donna trovata morta in Borgo Roma all'interno della propria abitazione

All'incirca verso le ore 19 nella serata di venerdì 20 luglio, a Verona in via Tunisi nel quartiere di Borgo Roma è stato ritrovato il cadavere di una donna all’interno della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto già in avanzato stato di decomposizione.

Al momento non sono state rese note altre informazioni circa l'identità della donna e saranno necessari ulteriori accertamenti anche per stabilire la causa della morte. Sul posto indagano i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Verona.