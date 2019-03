Oppone resistenza durante la rapina dell'auto, viene investita e muore

Una donna è deceduta oggi, 13 marzo, per una rapina avvenuta a Noventa Vicentina, vicino all'ufficio postale. La vittima dovrebbe essere veronese, come anche l'amica che si trovava con lei nella Mercedes che due banditi hanno cercato di prendere con la forza.

Le due amiche si erano fermate all'ufficio postale per un prelievo al Postamat. Una è andata a prelevare e l'altra è rimasta in macchina e proprio quest'ultima ha avuto la peggio durante la rapina. I malviventi, come riportato da VicenzaToday, hanno cercato di spingerla fuori dal veicolo per poter scappare con l'auto. Lei ha opposto resistenza ed è stata investita, morendo poco dopo aver ricevuto i primi soccorsi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.