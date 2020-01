Donna morta annegata nella Bassa veronese: recuperato il cadavere

Un tragico ritrovamento è stato effettuato nella mattinata di giovedì nel comune di Sorgà: in prossimità delle sponde del fiume Tione, prima delle 8 del mattino, è stato recuperato il corpo di una donna.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco ed i carabinieri, per recuperare il corpo e dare il via agli accertamenti. La sfortunata vittima è una donna classe 1951 residente nel comune, che risultava scomparsa dal giorno prima e deceduta per annegamento. A quanto emerso, la donna avrebbe sofferto di alcune problematiche di salute che l'avrebbero portata ad uno stato confusionale. Gli investigatori stanno dunque cercando di appurare se si sia trattato di un fatale incidente o distrazione, o se il gesto è stato volontario.