Donna investita sulla tratta ferroviaria Verona-Bologna, traffico sospeso

Intorno alle 9 di questa mattina, 18 ottobre, il traffico ferroviario sulla linea Verona-Bologna è stato sospeso per l'investimento di una donna sui binari che collegano le stazioni di Crevalcore e Tavernelle Emilia, in provincia di Bologna. La sospensione è durata tutta la mattinata per permettere all'autorità giudiziaria di compiere i dovuti accertamenti.

Diversi i disagi causati alla circolazione ferroviaria. Il treno coinvolto nell'investimento è un Freccia Argento partita da Bolzano e diretto a Napoli. Altri treni sono stati parzialmente cancellati ed altri ancora fatti passare da un percorso alternativo fino a Padova, con conseguente dilatazione dei tempi di percorrenza.