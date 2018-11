Perseguitata dall'ex compagno violento, donna ha la forza di denunciare

I carabinieri di Valeggio sul Mincio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di P.C., uomo classe '86 originario di Isola della Scala. A lui vengono contestati i reati di atti persecutori, danneggiamento, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e lesioni personali aggravate nei confronti della ex convivente U.D..

I fatti hanno avuto inizio nel novembre 2017 quando U.D. aveva preso in gestione un bar e, da quel momento, aveva cominciato a litigare frequentemente con P.C. in merito alla conduzione dell'attività commerciale. Le liti erano diventate progressivamente più accese fino a quando P.C. aveva anche cominciato a picchiarla. A seguito di questi episodi di violenza, U.D. non era mai andata al pronto soccorso per timore di una reazione dell'ex convivente. Le violenze sono diventate sempre più frequenti e avvenivano anche alla presenza di avventori del bar e alla presenza dei figli minori che U.D. aveva avuto in una precedente relazione.

In un'occasione, addirittura, P.C., a seguito di un'accesa discussione, ha aggredito la donna colpendola con calci e pugni all'interno del bar e alla presenza di clienti e figli. In quell'occasione la donna è riuscita a scappare, mettendosi in salvo insieme ai propri bambini, grazie anche all'intervento di un cliente. Dopo qualche ora, U.D., tornata all'interno del bar, ha constatato che molti mobili, suppellettili e bottiglie erano stati danneggiati e vari documenti relativi all'attività commerciale erano stati asportati.

Dopo questo episodio U.D. ha deciso di lasciare P.C. che però continuava ad inviare alla ex convivente numerosi messaggi con l'intento di tornare insieme, ma che, al rifiuto della donna, sono diventati intimidatori. L'atteggiamento dell'uomo si è fatto sempre più ossessivo, presentandosi nei luoghi frequentati dalla vittima e, in una circostanza, danneggiandole l'auto.

Tutte queste minacce e violenze hanno provocato un profondo e perdurante stato d'ansia nella donna che ha trovato la forza di denunciare P.C. ai carabinieri di Valeggio sul Mincio.

I militari, ricevuta la denuncia, hanno cercato riscontri ai vari episodi, raccogliendo testimonianze e visionando i filmati di telecamere di videosorveglianza, presenti nei pressi dei luoghi delle aggressioni. Tutti questi elementi raccolti sono stati relazionati e inviati all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.