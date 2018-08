Donna aggredita in giardino da 2 ladri: le svaligiano la casa e scappano

Un'inquitante rapina in casa si è consumata nella serata di Ferragosto nella zona della Bassa veronese.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, intorno alle ore 20 di mercoledì, in una casa in aperta campagna a Castagnaro, due malviventi si sono introdotti nel giardino di proprietà di una donna del posto e non appena questa è scesa dalla sua auto l'hanno colpita con un manrovescio, costringendola poi ad aprire la porta di casa.

Una volta all'interno hanno iniziato a frugare nelle varie stanze, appropriandosi di un po' di denaro e qualche monile, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce, probabilmente sorpresi dall'arrivo del compagno della donna.

Una volta dato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Minerbe e Castagnaro, oltre a quelli del Nor della Compagnia di Legnago.