Donna accoltellata dall'ex in viale Piave e portata in ospedale: è grave

Un'aggressione si è veificata nella mattinata di martedì a Verona, in viale Piave, nella zona dell'Hotel Leon D'Oro e delle vecchie cartiere Fedrigoni.

Poco prima delle 8 una donna di origini romene, classe 1987, è stata accoltellata dall'ex compagno, anch'egli cittadino romeno, classe 1998 e incensurato, e trasportata poi all'ospedale di borgo Trento in codice rosso dal personale del 118, per le ferite multiple riportate all'addome e al volto. Alla base del gesto ci sarebbero alcuni problemi familiari.

Sul posto sono arrivate le volanti della questura ed i carabinieri, i quali hanno dato subito il via alle ricerche per rintracciare l'uomo, che alla fine ha deciso di consegnarsi e si è recato alla caserma di via Salvo D'Acquisto.