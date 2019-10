Deceduta in un incidente stradale, gli organi di Tania saranno donati

Gli organi di Tania Giavara Dal Pez saranno donati. La famiglia della 36enne veronese, come riportato da TgVerona, ha dato il consenso nella speranza che da una tragedia possa riaccendersi una scintilla di speranza.

La tragedia è quella avvenuto domenica scorsa, 27 ottobre, quando Tania Giavara Dal Pez ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. La donna era in sella ad una moto guidata dal compagno, il quale è ancora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Vicenza. La moto della coppia è finita contro una Ford Fiesta, non lasciando scampo ad una donna che fra qualche giorno avrebbe dovuto inaugurare un suo negozio.

Tania Giavara Dal Pez viveva a San Giovanni Lupatoto, dove si era impegnata anche politicamente, candidandosi come consigliera comunale alle elezioni del 2016.