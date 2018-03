"Donacibo". Una raccolta alimentare va in aiuto delle famiglie in difficoltà

Una mattinata dedicata alla raccolta di alimenti a lunga conservazione, non deperibili, per sostenere famiglie e persone in difficoltà. Domenica 25 marzo, dalle 9.30 alle 13, uno stand dell’associazione Banco di Solidarietà sarà presente lungo la pista ciclabile “La vecchia ferrovia”, nell’area vicina alle scuole Manzoni di via Velino, e raccoglierà legumi, pasta, alimenti per l’infanzia, olio, sughi in latta o vetro, latte a lunga conservazione, caffè e tutto ciò che può essere conservato nel tempo.

L’iniziativa solidale "Donacibo" è promossa dalla 4ª Circoscrizione e ha coinvolto tutte le scuole materne, primarie e medie del territorio. Obiettivo sostenere le 120 famiglie, 500 persone in tutto tra Verona e provincia, seguite dall’associazione Banco di Solidarietà.

“La raccolta di cibo – spiega il presidente della 4ª Circoscrizione Carlo Badalini – è finalizzata ad aiutare numerose persone che si trovano in una situazione di momentanea difficoltà, ma punta anche a sensibilizzare la popolazione e gli studenti, promuovendo una coscienza solidale che tuteli l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani”.