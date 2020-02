Vìola gli arresti domiciliari più volte e il giudice lo rimanda in carcere

Doveva restare in casa in regime di detenzione domiciliare, invece avrebbe violato la prescrizione più volte, così i carabinieri della compagnia di San Bonifacio, nella giornata di martedì, lo hanno arrestato.

Si tratta di un 37enne ghanese, senza fissa dimora ma domiciliato a Tregnago, che stava scontando una pena per reati contro il patrimonio. I militari della stazione locale lo avrebbero sorpreso in più di un'occasione fuori di casa, così l’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Verona, in seguito a tali segnalazioni, ha revocato la detenzione domiciliare e per lo straniero si sono nuovamente aperte le porte del carcere di Montorio dove dovrà finire di scontare la sua pena.