Va dal medico e poi si ferma al bar, ma era ai domiciliari e finisce nei guai

Risultava residente a Oppeano ma Z.D., classe 1974, era stata messa ai domiciliari a San Pietro di Morubio, ma intorno alle ore 21 del 18 febbraio è finita nei guai per essere stata trovata in un bar situato proprio nella zona di Oppeano.

Nelle ore precedenti la donna si era recata dal medico dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, ma invece di tornare subiro a casa aveva raggiunto il comune della Bassa Veronese e lì si era trattenuta, fino a quando non è stata intercettata dai carabinieri del Norm di Legnago che l'hanno arrestata.

Nella mattinata di mercoledì si è svolta la direttissima, al termine della quale il gip Alessia Silvi ha convalidato il provvedimento e condannato Z.D. ad un anno di reclusione, prima farla riaccompagnare ai domiciliari.