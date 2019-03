Ai domiciliari per furto in abitazione, viene portato in carcere a Montorio

È scattato nel pomeriggio di sabato, per mano dei carabinieri della stazione di San Bonifacio, l'arresto di H.L., 37enne di origini albanesi pregiudicato, residente in paese e operaio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Sull'uomo infatti la magistratura scaligera aveva avviato un procedimento penale in seguito ai molteplici deferimenti da parte dei militari della stazione sanbonifacese, nel periodo in cui il 37enne era sottoposto agli arresti domiciliari per furto in abitazione in concorso.

Nei suoi confronti è arrivata così una condanna a 10 mesi e 19 giorni di reclusione, così i carabinieri lo hanno rintracciato e accompagnato nel carcere di Montorio, dove “salderà” il suo debito con la giustizia.