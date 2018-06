Ai domiciliari per furto, decide di andare fare due passi e trova i carabinieri

Ha deciso di uscire un po' di casa, magari per prendere un po' d'aria, fare due passi e sgranchirsi un po' le gambe, peccato però che fosse sottoposto agli arresti domiciliari per furto. Così nella serata di lunedì i carabinieri della stazione di Verona San Massimo hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino italiano, classe 1997 e pregiudicato, per evasione.

Una pattuglia dei militari, competente per il territorio, stava transitando dalla zona e ha riconosciuto il ragazzo dopo averlo incrociato: l'evaso dunque è stato portato in caserma in manette in attesa della direttissima.